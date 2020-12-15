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15 декабря 2020, 18:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: v1.ru

Андрей Бочаров. Фото: сайт администрации ВО.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отказался закрывать Волгоград на Новый год. О этом он заявил на заседании регионального оперштаба.

По его словам, ситуация с коронавирусом в Волгоградской области «не вызывает опасений».

«Мы видим стабильную, контролируемую и прогнозируемую ситуацию. Но должны готовиться к разному развитию событий», – сказал Бочаров, призвав руководителей органов власти и органов местного самоуправления в ходе подготовки и проведения праздничных и выходных дней уделить дополнительное внимание реализации мер противоэпидемического характера.

Ранее сообщалось, что глава Бурятии Цыденов объявил 31 декабря выходным днем в регионе.