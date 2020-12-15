Бочаров отказался закрывать Волгоград на Новый год
15 декабря 2020, 18:04[ «Аргументы Недели» ]Источник: v1.ru
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отказался закрывать Волгоград на Новый год. О этом он заявил на заседании регионального оперштаба.
По его словам, ситуация с коронавирусом в Волгоградской области «не вызывает опасений».
«Мы видим стабильную, контролируемую и прогнозируемую ситуацию. Но должны готовиться к разному развитию событий», – сказал Бочаров, призвав руководителей органов власти и органов местного самоуправления в ходе подготовки и проведения праздничных и выходных дней уделить дополнительное внимание реализации мер противоэпидемического характера.
Ранее сообщалось, что глава Бурятии Цыденов объявил 31 декабря выходным днем в регионе.
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