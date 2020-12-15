За день одиннадцать кубанцев стали жертвами коронавируса

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15 декабря 2020, 17:21 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

За 14 декабря на территории Краснодарского края зафиксировано 11 смертей от коронавируса. Всего в регионе скончалось 724 человека.



В Краснодаре умерло два пациента — 47-летний житель Гулькевичского района в СКИБе и 83-летняя местная жительница в госпитале для ветеранов войн. У погибших подтвердилось наличие коронавируса и были сопутствующие заболевания.



В Сочи умерло три пациента — 70-летний мужчина и 63-летняя женщина во второй инфекционной больнице и 51-летний мужчина в третьей горбольнице. У всех был один диагноз — коронавирусная инфекция. Также пациенты страдали сопутствующими заболеваниями.



Две пациентки в возрасте 79 и 83 лет умерли в Лабинской ЦРБ. У женщин тест подтвердил коронавирус, а КТ — пневмонию.



Умерли также 73-летний житель Новороссийска в третьей инфекционной больнице, 52-летняя жительница Тихорецкого района в местной ЦРБ, 47-летний мужчина из Тимашевска в Красноармейской ЦРБ и 89-летняя жительница Армавира в четвёртой инфекционной больнице. У всех погибших, как и в прошлых случаях, на фоне коронавируса развилась пневмония. Все пациенты имели сопутствующие заболевания, — сообщает краевой оперштаб.