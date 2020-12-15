В России может измениться методика расчета МРОТ

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15 декабря 2020, 16:43 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Госдума приняла во втором чтении законопроект, в соответствии с которым с 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум будут рассчитываться исходя из медианной зарплаты и медианного дохода.

«Медианная зарплата – показатель, который условно делит всех работающих пополам. У половины заработок выше этого показателя, у половины – ниже. Медианный доход – величина, относительно которой у половины населения доходы выше, а у половины ниже», – говорится в пояснительной записке к документу.

В соответствии с законопроектом МРОТ в 2021 году составит 43% медианной зарплаты – это 12 792 рубля. По сравнению с действующей (12 130 рублей) минимальная зарплата вырастет на 5,5%. Такое увеличение затронет 3,9 млн человек, из которых 1,8 млн человек – бюджетники.

Прожиточный минимум (ПМ) на душу населения в целом по России составит 44,2% медианного дохода, или 11 653 рубля в абсолютном выражении. По сравнению с действующим ПМ рост составит 3,7%. Прожиточный минимум будет устанавливаться ежегодно. При этом МРОТ не должен быть ниже прожиточного минимума на очередной год, поскольку теперь это еще и конституционная гарантия.

«В настоящее время прожиточный минимум определяется ежеквартально исходя из стоимости потребительской корзины, основу которой составляют продукты питания. При такой методике рост ПМ, от которого зависит и размер МРОТ, все больше отстает от роста доходов населения в целом по стране», – говорится в документе.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о «вынужденно безработных» с пособием не ниже МРОТ.