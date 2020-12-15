Судебно-экспертная палата России сформировала «черный список» недобросовестных судебных экспертов​

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15 декабря 2020, 15:30 [ «Аргументы Недели» ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Судебно-экспертная палата России сформировала базу данных обращений граждан и юридических лиц, содержащих жалобы на действия экспертов судебно-экспертных организаций.

В нее вошли жалобы на судебных экспертов, которые:

- составили экспертизу, объективность и непредвзятость которой вызывает сомнения;

- допустили грубые профессиональные ошибки в ходе проведения экспертизы;

- нарушили сроки, регламент проведения и предоставления результатов экспертизы;

- допустили действия коррупционного характера или факты существенного завышения стоимости услуг.

В «черный список» судебных экспертов включены ​ эксперты, жалобы на которых прошли проверку дисциплинарной комиссии Судебно-экспертной палаты Российской Федерации.

По словам президента Судебно-экспертной палаты России Дениса Шульженко, в течение 2019-2020 гг. в Судебно-экспертную палату России поступило несколько сотен писем от физических и юридических лиц, содержащих просьбы проверить объективность судебно-экспертного заключения, выдать на него рецензию, привлечь к ответственности и даже наказать отдельных экспертов за выдачу необъективных заключений.

«Многие письма, особенно от граждан, очень эмоциональные, и наша задача как общественной организации, объединяющей профессионалов отрасли, разобраться в ситуации. Судя по количеству обращений, мы понимаем, что проблема существует, и ее масштаб ещё нужно будет определить. Есть судебные эксперты, в отношении которых поступила не одна жалоба, а на кого-то и десятки! Насколько все они обоснованы, еще предстоит выяснить, но часть из них уже проанализирована нашей дисциплинарной комиссией, проведены соответствующие мероприятия, мы на связи с исполнителями экспертизы, разбираемся в ситуации. ​ Одно можно сказать точно: не все судебные эксперты отличаются высоким профессиональным уровнем», - рассказал Денис Шульженко.

При этом сайт, на котором размещена база жалоб на судебных экспертов с навигацией по «черному списку» путем ввода ФИО эксперта, играет роль агрегатора информации о недобросовестных судебных экспертах. Источником же информации являются сами обращения физических и юридических лиц, поступившие в адрес Судебно-экспертной палаты России.

В СЭП РФ считают, что подобная площадка будет полезна в профессиональной деятельности представителям судейского корпуса, юридического сообщества, следственных органов, самим участникам рынка судебной экспертизы, а также любым физическим и юридическим лицам, у которых возникла потребность в получении экспертного заключения по какому-либо вопросу. А для представителей профессионального юридического сообщества база жалоб даст возможность ходатайствовать о замене эксперта, указывать объективные причины профессиональной непригодности эксперта.

«База жалоб, где можно найти информацию о неблагонадежных судебных экспертах, должна стать надежным инструментом, для судей и работников следственных органов, облегчая им выбор эксперта и, соответственно, судебно-экспертной организации при назначении судебной экспертизы. Но она не должна стать инструментом для недобросовестной конкуренции на рынке услуг по проведению судебной экспертизы. ​ Мы будем очень пристально это отслеживать и пресекать любые попытки использования «черного списка» в корыстных целях», - заключил президент СЭП РФ Денис Шульженко.