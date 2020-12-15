Заводу ветеринарных препаратов в Черёмушках присвоен статус инвестпроекта

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15 декабря 2020, 15:15 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин предоставил льготы инвестпроекту по строительству завода ветеринарных препаратов в Черемушках. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

«Статус инвестиционного приоритетного проекта присвоен проекту ООО «БиноМедВетСервис» по созданию производства ветеринарных препаратов в районе Черемушки (ЮЗАО). Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», - говорится в сообщении.

Отмечается, что для строительства завода площадью 3,8 тыс. кв. м определен земельный участок площадью 0,33 га в Научном проезде, рядом с вл. 6.

«В новом производственном комплексе планируется наладить выпуск пяти ветеринарных препаратов для лечения и профилактики болезней у кошек, собак, спортивных лошадей и сельскохозяйственных животных. Мощности завода позволят производить до 500 тыс. единиц продукции в год. На предприятии будет создано 85 рабочих мест», - отметила пресс-служба.

Уточняется, что общий объем инвестиций в реализацию проекта составит 514 млн руб. Запуск завода намечен на 2022 год.

«Реализация инвестиционного проекта позволит создать полный цикл производства на территории Москвы. В настоящее время производство конечного продукта компании «БиноМедВетСервис» осуществляется в Беларуси на Гомельском заводе ветеринарных препаратов (на основании контракта по переработке сырья), а производство действующего вещества - в Германии <...> Статус инвестиционного приоритетного проекта позволит снизить нагрузку по региональным налогам примерно на 25%. В частности, ставка налога на прибыль будет уменьшена с 17% до 12,5%, обнулена ставка налога на имущество, на 99% снижена арендная плата за землю (0,7% от суммы начисленного налога)», - говорится в сообщении.

«БиноМедВетСервис» - ветеринарно-фармакологическое предприятие, занимающееся разработкой и распространением новейших технологий и медицинских препаратов по поддержанию здоровья животных и повышению эффективности промышленного разведения животных.