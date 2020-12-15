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15 декабря 2020, 15:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Дмитрий Песков, фото с сайта Кремля

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков временно отменил свой ежедневный брифинг. О том, что пресс-секретарь президента России сегодня и завтра не будет встречаться с журналистами, сообщил московский корреспондент издания The Independent Оливер Кэррол.

По словам журналиста, представитель президента Владимира Путина Дмитрий Песков не выйдет к СМИ в эти два дня, накануне пресс-конференции российского лидера, так как нужно готовить это большое мероприятие.

Большая пресс-конференция президента РФ Владимир Путина пройдет в четверг, 17 декабря.