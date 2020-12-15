Глава Алтая Олег Хорохордин запретил проводить новогодние корпоративы и мероприятия в республике

Аргументы Недели → Общество 13+

15 декабря 2020, 14:21 [ «Аргументы Недели» ]

Заседание оперштаба Республики Алтай, фото: altai-republic.ru

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин заявил, что решением оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в регионе с 15 декабря 2020 года по 15 января 2021 года запрещено проведение новогодних и рождественских праздничных мероприятий, корпоративов.

На этот период запрещено также проведение массовых спортивных, зрелищно-развлекательных и досуговых мероприятий.

Олег Хорохордин провел в понедельник, 14 декабря, заседание оперштаба. Он отметил, что в регионе сохраняется сложная эпидобстановка, отмечаются нарушения противоэпидемического режима.

Хорохордин поручил контролировать нахождение несовершеннолетних в общественных местах без сопровождения родителей или иных законных представителей в каникулярное время, а также продлить режим самоизоляции для жителей региона 65 лет и старше до конца января 2021 года.

Согласно данным оперштаба на 15 декабря, в регионе выявлено 12 652 случая заражения коронавирусом. За весь период зарегистрировано 133 летальных случая у пациентов с COVID-19. Выздоровели 12 103 человека.