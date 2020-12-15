Собянин упростил оформление инвалидами компенсаций на покупку ТСР

Аргументы Недели → Общество 13+

15 декабря 2020, 14:05 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Люди с ограниченными возможностями здоровья смогут оформить выплату на приобретение отдельных технических средств реабилитации на портале mos.ru. Такая услуга будет доступна с 21 декабря. Соответствующее постановление на заседании Президиума Правительства Москвы подписал Сергей Собянин.

Ранее оформить выплату можно было только при обращении в один из центров госуслуг «Мои документы».

К средствам реабилитации относятся столик прикроватный, стул для ванны и душа, сиденье и ступенька для ванны, насадка на унитаз, доски для ванны и пересаживания.

Ежегодно выплату на получение этих технических средств реабилитации оформляют почти семь тысяч людей с инвалидностью, а общая сумма компенсаций составляет около 100 миллионов рублей.

В 2021 году планируется обеспечить различными видами технических средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий не менее 200 тысяч человек.