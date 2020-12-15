Собянин: Московский завод «Рено» выпустил 1,5-миллионный автомобиль

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15 декабря 2020, 13:55 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор «Renault Россия» Ян Птачек приняли участие в торжественной церемонии схода с конвейера 1,5-миллионного автомобиля на столичном заводе «Рено».

«Завод «Renault Россия» можно считать совместным проектом правительства Москвы и компании Renault. Мы заключили соответствующий инвестиционный договор по развитию этой промышленной площадки. Я думаю, что ни компания, ни правительство точно не пожалели об этом проекте. Он год от года развивается, и сегодняшнее 15-летие - это не просто формальность, какой-то юбилей, это действительно веха развития завода. И 1,5-миллионный автомобиль - это не те автомобили, с которых вы начинали. Это совершено другая машина, и хорошо, что вы в прошлом году, в этом году и в следующем году запускаете новые модели. Каждая модель на самом лучшем мировом уровне», - сказал Сергей Собянин.

Сергей Собянин отметил, что несмотря на пандемию, компания продолжает вкладывать свои ресурсы, инвестиции в развитие.

«В этом году введен большой корпус, который расширил возможности завода. Спасибо огромное компании, что несмотря на сложности, проблемы, кризис, в том числе пандемию, продолжает завод работать, работает коллектив, выплачивается стабильно заработная плата, создаются новые модели», - добавил мэр Москвы.

Кроме того, в настоящее время в ГКБ №40 в Коммунарке реализуется пилотный проект по доставке постельного белья и питания с помощью беспилотников. В больницу передано три беспилотные тележки AGV.

Ежедневно они развозят до 1 тыс. кг белья и осуществляют оперативную доставку питания сотрудникам медучреждения, находящимся в разных корпусах. Общая длина маршрута одного AGV может составлять до 72 км в сутки.

Использование AGV позволило значительно снизить нагрузку на персонал и повысить эпидемиологическую безопасность в условиях борьбы с распространением COVID-19.

«Ваши роботы работают не только на заводе, мы даже взяли несколько образцов для внедрения их в работу наших клиник, которые борются с COVID-19», - отметил Сергей Собянин.

Согласно материалам пресс-службы мэрии и правительства Москвы, юбилейным стал новый Renault Kaptur в сине-серебристом кузове, оснащенный двигателем ТСе 150 и CVT X-Tronic нового поколения.

Отмечается, что завод производит не только традиционные автомобили, но и беспилотные решения по доставке различных материалов, которые уже находят применение в работе московских медицинских и других социальных учреждений. Также завод является одним из крупных работодателей для инженеров и высококвалифицированных рабочих Москвы.

Согласно материалам, на 2021 год запланировано начало серийного производства нового Renault Duster. Машина получит новый современный дизайн, множество вариантов оформления кузова и новый цвет металлик - оранжевый Atacama.