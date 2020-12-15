ТРЦ «Европейский» могут оштрафовать на 1 млн руб за нарушения антиковидных мер

Торгово-развлекательный центр «Европейский» могут оштрафовать на 1 млн руб. или закрыть на срок до 90 суток за выявленные нарушения мер профилактики COVID-19. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель начальника Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы Станислав Зинюшин.

«Сотрудниками ОАТИ совместно с полицией был проведен рейд в ТРЦ «Европейский». Торгово-развлекательным центром не были приняты достаточные меры по организации режима социального дистанцирования и соблюдения требований по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук. В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина юридические лица обязаны обеспечить соблюдение указанных требований как работниками, так и посетителями. Администрация ТРЦ «Европейский» приглашена в инспекцию для составления протокола по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ», - сказал он.

Станислав Зинюшин отметил, что штраф за выявленные нарушения составляет до 300 тыс. руб., а если в результате нарушения будет нанесен вред здоровью человека, то до 1 млн руб., либо приостановка деятельности на 90 дней по решению суда.