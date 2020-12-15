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В Башкирии задержана 43-летняя женщина - директор сгоревшего дома престарелых

, 13:03 [ «Аргументы Недели» ]

В Башкирии задержана 43-летняя женщина - директор сгоревшего дома престарелых
фото с сайта СКР

В Башкирии задержана 43 -летняя женщина - руководитель автономной некоммерческой организации «Центр социального обслуживания населения «Дом престарелых (Дом милосердия)».

По данным СКР, ночью в результате пожара в частном доме престарелых в селе Ишбулдино погибло 11 постояльцев, из них 4 женщины и 7 мужчин в возрасте от 57 до 80 лет. Жители Абзелиловского и Белорецкого районов республики, а также двое жителей Челябинской области.

По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), задержана руководитель частного «Дома престарелых».  Сейчас с подозреваемой проводятся следственные действия, ведутся обыски.

В отношении руководителя возбуждено уголовное дело. По некоторым данным, дом престарелых был оборудован в частном деревянном доме, - передает RT.

ИЧ

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