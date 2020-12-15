Спортобъекты и театры Хабаровского края вернутся к работе после карантина

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15 декабря 2020, 12:54 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В ближайшее время в Хабаровском крае возобновят свою деятельность спортивные объекты и театры. Вернуться к работе они смогут только с условием 30%-й загрузки.

- Изменения ограничительных мер коснётся учреждений культуры (театров, филармоний) и спортивных объектов. Им вновь будет разрешено работать с 30% загрузкой от общей вместимости залов, - сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Хабаровчанам снова станут доступны представления, утренники в учреждениях культуры и спортивные матчи с участием профессиональных команд региона: «Амур» и «СКА-Нефтяник».

Вернутся к работе указанные учреждения через 2-3 дня после соответствующего распоряжения правительства хабаровского края.

Всем зрителям предписано соблюдать масочный режим. Организаторы должны будут позаботиться о дезинфекции помещений. Билеты будут продаваться через кассу только с соблюдением социальной дистанции.

Напомним, что в течение прошедших суток в регионы выявлено более двух тысяч новых случаев заражения ковидом. С начала пандемии в крае заболели 29 282 человека. 183 пациента скончались.

При этом в городе Президентского внимания – Комсомольске-на-Амуре складывается сложная ситуация с коечным фондом. Пациенты при необходимости будут направляться в Солнечную центральную районную больницу – там на сегодняшний день свободно порядка ста коек.