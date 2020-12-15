В 2021 году российский бюджет будет сокращен

Аргументы Недели → Общество 13+

15 декабря 2020, 12:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Владимир Путин подписал проект федерального бюджета на ближайшие три года. Бюджет на следующий год подчеркивает стремление к экономии. В ходе рассмотрения в Госдуме основные параметры бюджета и его структура остались неизменными по сравнению с вариантом правительства. Расходы в следующем году снизятся примерно на 1,1 трлн рублей по сравнению с ожидаемым исполнением этого года и составят 21,5 трлн рублей.

Снижение расходов было неизбежным. Из-за пандемии и экономического кризиса в нынешнем году правительству пришлось увеличить траты более чем на 25%. Такие расходы, как летние разовые выплаты гражданам, закупки медицинского оборудования и лекарств, точечные меры по поддержке бизнеса — имели единовременный характер. В 2021 году этого делать не предполагается. Действие налоговых каникул тоже распространяется только на 2020 год. Бюджет на следующие три года предполагает возвращение к «нормальности».

Некоторые антикризисные меры на ближайшие годы становятся постоянными и систематически увеличивают объем государственных расходов. Так, расходы на социальную политику будут оставаться на уровне 5,6–5,7 трлн рублей ежегодно, то есть примерно на 0,9–1,0 трлн рублей больше показателей 2019 года. Это следствие уже принятых решений по расширению получателей материнского капитала, увеличению трансферта ПФР из-за снижения ставки социальных взносов для малого и среднего бизнеса, повышению пособий по безработице и других мер.

В следующем году немного сократятся оборонные расходы, но увеличатся траты на правоохранительные органы. Расходы на здравоохранение и образование будут значительно выше показателей 2019 года, но снизятся в следующем году по сравнению с 2020-м. Последовательно будут сокращаться расходы на трансферты региональным бюджетам. Власть рассматривает дополнительную поддержку регионов в нынешнем году как временную.

Несмотря на пандемию COVID-19 и ожидаемый спад российской экономики примерно на 4%, дефицит бюджета в 2020 году окажется меньше, чем планировало правительство. Если ранее Минфин ожидал, что дефицит бюджета в этом году составит 4,7 трлн рублей, то, по новым данным, он окажется меньше 4 трлн рублей.

По данным за январь - ноябрь, расходы составили 19 трлн рублей. Текущий план предусматривает траты в размере 23,7 трлн рублей. Получается, что только в декабре необходимо потратить 4,7 трлн рублей. Такое освоение средств является традиционным для российского бюджета - обычно на последний месяц года приходится до 20% от общего объема за год. Оформление госзакупок и заключение госконтрактов, как правило, всегда сдвигается на конец года.

Эксперты отмечают, что потратить остатки такого размера в этом году уже не получится, и расходы 2020 года будут ближе к 22,4–22,6 трлн рублей.

Доходная часть тоже сократилась не настолько сильно, как ожидалось. Ненефтегазовые доходы за 11 месяцев даже выросли на 9,2%. Поступления по НДС и акцизам демонстрируют положительную динамику. Получается, что государство «защитило» свои доходы даже в условиях экономического кризиса. Дополнительное повышение налогов и завершение налоговых каникул в следующем году позволят еще увеличить государственные доходы.

В мае — июне ежемесячный объем поступлений нефтегазовых доходов не превышал 250 млрд рублей. С сентября он устойчиво превышает 450 млрд рублей ежемесячно. Все это означает, что доходы федерального бюджета будут больше официальных планов (17,8 трлн рублей).

В 2020 году федеральный центр увеличил прямые трансферты для поддержки регионов, а не стал выдавать бюджетные кредиты. Это помогло поддержать расходы: за первые 10 месяцев расходы регионов выросли на 17,4% и стали значимым источником антикризисной поддержки для всей экономики в целом.

Повышение налогов со следующего года не является необходимым для бюджетной стабильности, но вполне может отрицательно сказаться на потребительской активности. Консолидацию расходов можно было бы растянуть во времени на более продолжительный период.