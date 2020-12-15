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Оформить компенсацию на покупку технических средств реабилитации можно будет на mos.ru

, 12:26 [ «Аргументы Недели» ]

Оформить компенсацию на покупку технических средств реабилитации можно будет на mos.ru
Фото: соцсети

Инвалиды смогут получить компенсацию на приобретение технических средств реабилитации через портал mos.ru. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

«С 21 декабря 2020 года инвалиды смогут в электронной форме на портале mos.ru подавать заявление о назначении компенсации на приобретение отдельных технических средств реабилитации (ТСР). Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Ранее оформить выплату можно было только при обращении в один из центров «Мои документы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что к указанным средствам реабилитации относятся: столик прикроватный, стул для ванны и душа, сиденье для ванны, ступенька для ванны, насадка на унитаз, доска для ванны, доска для пересаживания.

«Ежегодно выплатами на получение этих ТСР пользуются порядка 7 тыс. инвалидов, а общая сумма выплат составляет около 100 млн. руб», - подчеркивается в материалах.

Также сообщается, что в 2021 году планируется обеспечить различными видами ТСР и протезно-ортопедических изделий не менее 200 тыс. инвалидов.

ГБ

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