В Волгоградском реготделении ФСС подвели итоги года

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15 декабря 2020, 12:41 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Управляющий Волгоградским региональным отделением ФСС РФ Павел Гладких

Увеличение числа больничных из-за пандемии, проект «Прямые выплаты», новый порядок расчета и выплаты пособий. Представители Волгоградского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации провели итоговый круглый стол, где рассказали о новшествах, которыми изобиловал 2020-й год, и ответили на вопросы журналистов.

Подводя итоги года, управляющий Волгоградским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Павел Гладких подчеркнул, что уходящий год был нелегким. Нагрузка на отделение Фонда многократно возросла в связи с переходом отделения Фонда на механизм прямых выплат пособий, который стартовал 1 июля 2020 года. С середины года выплаты пособий по нетрудоспособности, беременности и родам, по рождению ребенка и некоторые другие назначает и выплачивает непосредственно Волгоградское региональное отделение Фонда, а не работодатель.

Павел Гладких: «Главный результат механизма прямых выплат - это своевременное и полное обеспечение граждан страховыми выплатами. При прямом механизме выплат размер пособия всегда соответствует законодательству РФ, а выплаты не задерживаются, к примеру, из-за недостатка финансовых средств у работодателя. До прямых выплат при недостатке средств работодатели обращались в ФСС за выделением средств для выплаты пособий иногда раз в квартал, и, соответственно, работники ждали пособий не один месяц. Сегодня даже если предприятие банкрот, работник все равно свои деньги получит».

- Повлиял ли коронавирус на количество больничных?



Павел Гладких: «Повлиял существенно. В третьем квартале 2020 года по сравнению с 2019 годом на 25% увеличилось число случаев нетрудоспособности. Количество оплаченных дней выросло на 36,6% и продолжительность одного случая нетрудоспособности на 9,4%. В результате на оплату пособий по временной нетрудоспособности расходы в третьем квартале 2020 года по сравнению с 2019 годом выросли на 67%».



Заместитель управляющего Волгоградским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации Елена Коршунова отметила, что несмотря на возросший объем работы специалисты отделения Фонда назначают и выплачивают пособия волгоградцам в сроки, определенные законодательством.

Елена Коршунова: «Выплата пособий отделением Фонда осуществляется в течение 10 календарных дней с момента предоставления работодателем пакета документов. К примеру, если работник вышел на работу 16 ноября и работодатель передал в ФСС правильно оформленный пакет документов 20 ноября, то отделение Фонда перечислило пособие до 1 декабря. На ожидание пособия более длительное время могут влиять: нарушение сроков представления документов работодателями, представление документов с ошибками и повторное представление после доработки».

- Работник считает, что пособие выплатили в меньшем размере, чем обычно. Куда обращаться по правильности начисления?

Елена Коршунова: «расчет пособий, соответственно размеры, с введением «прямых выплат» не изменились и выплачиваются в соответствии с ранее действующим законодательством. Стоит отметить, что отделение Фонда выплачивает пособия по временной нетрудоспособности (по больничным) начиная с 4-го дня. Первые три дня оплачивает работодатель. Назначается и выплачивается пособие двумя частями: от ФСС и от работодателя. Поскольку пособие в связи с заболеванием за первые три дня оплачивает работодатель, то данную информацию работник может уточнить в бухгалтерии предприятия. А по оплате нетрудоспособности с 4-го дня заболевания, а также с 1-го дня больничного по уходу за ребенком следует обращаться в отделение фонда. Также стоит учитывать, что пособия по временной нетрудоспособности выплачиваются за вычетом НДФЛ».

- В случае пособия по уходу за ребенком документы работодателем представляются один раз, а пособие поступает ежемесячно. В какие сроки оно должно выплачиваться?

Елена Коршунова: «Законодательством предусмотрено, что первоначальная выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком осуществляется отделением Фонда в течение 10 календарных дней со дня получения заявления и документов. Последующая выплата застрахованному лицу ежемесячного пособия по уходу за ребенком осуществляется отделением Фонда с 1 по 15 число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается такое пособие».

- В связи с пандемией изменился ли график работы ФСС, формы обращения?

Павел Гладких: «Работа регионального отделения Фонда во время пандемии не приостанавливалась ни на один день. Единственное изменение - ограничение личного приема. Сейчас предусмотрено использование механизма получения государственных услуг дистанционно».

Напоминаем о полезном сервисе «Личный кабинет получателя социальных услуг» (lk.fss.ru/recipient). В нем работающие граждане могут посмотреть полную информацию о назначенных и выплаченных пособиях, а также запросить справку о выплатах и расчете пособия или справку по форме 2-НДФЛ.

На сайте Волгоградского отделения Фонда (volgrofss.ru) в разделе «Обращения граждан» есть возможность заполнения интерактивной формы обращения. Также можно позвонить по телефонам «горячей линии», их можно посмотреть на сайте отделения Фонда.

аргументы цифр

С июля Волгоградским региональным отделением ФСС произведено 333,9 тысяч выплат работающим гражданам на 3,6 млрд рублей, в том числе:

- по временной нетрудоспособности (по больничным) – 273,8 тысяч выплат (2,7 млрд руб.),

- по беременности и родам – 4511 выплат (341,3 млн руб.),

- при рождении ребенка – 3891 выплат (70,2 млн руб.),

- по уходу за ребенком до 1,5 лет – 48,6 тысяч выплат (459 млн руб.).