Миллион масок передал ОНФ хабаровским медикам

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15 декабря 2020, 12:36 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Волонтеры акции #МыВместе передали медикам Хабаровского края один миллион масок – это самая крупная партия средств индивидуальной защиты, которую получили региональные учреждения здравоохранения от благотворительных объединений.

Маски были направлены в третью городскую поликлинику.

- В наше время не бывает лишних средств индивидуальной защиты. Ношение масок снижает риск передачи коронавируса. В них нуждаются, и работники скорой помощи, которые первыми приходят на помощь к заболевшим горожанам, и врачи медицинских учреждений, - отметил сопредседатель Хабаровского регионального отделения ОНФ Андрей Белоглазов.

Общественники также постарались привлечь внимание граждан к проблеме правильной утилизации использованных масок и других средств индивидуальной защиты. В коробки они также вложили буклеты с рекомендациями о том, как правильно уничтожать заражённую ковидом маску.

Отметим, что 20 тысяч масок были выделены компанией «Р-фарм». Из волонтеры передали в 172 российские клиники, в том числе и хабаровское медучреждение.

Напомним, что всероссийская акция #МыВместе стартовала в марте 2020 года. За это время добровольцы не только помогли больницам в поставками средств индивидуальной защиты, но и доставляют продукты и товары первой необходимости гражданам, которые вынуждены находиться в самоизоляции в связи с введенными антикоронавирусными мерами.