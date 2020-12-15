В Ленобласти задержан подозреваемый в убийстве фигуранта "Миротворца"
15 декабря 2020, 11:59[ «Аргументы Недели» ]
Во Всеволожском районе Ленинградской области по подозрению в убийстве мужчины, который воевал в Донбассе на стороне ДНР и оказался в базе украинского экстремистского сайта "Миротворец", задержан местный житель. Задержанному 37 лет.
По версии СКР, мужчины вместе распивали спиртные напитки в квартире дома на Воронцовском бульваре в Мурино. Между ними возник конфликт, и подозреваемый нанес мужчине "не менее трех ударов топором и не менее девяти ударов ножом". От полученных травм потерпевший скончался на месте.
СК выступит перед судом с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.