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В Ленобласти задержан подозреваемый в убийстве фигуранта "Миротворца"

, 11:59 [ «Аргументы Недели» ]

В Ленобласти задержан подозреваемый в убийстве фигуранта
фото: pixabay.com

Во Всеволожском районе Ленинградской области по подозрению в убийстве мужчины, который воевал в Донбассе на стороне ДНР и оказался в базе украинского экстремистского сайта "Миротворец", задержан местный житель. Задержанному 37 лет.

По версии СКР, мужчины вместе распивали спиртные напитки в квартире дома на Воронцовском бульваре в Мурино.
Между ними возник конфликт, и подозреваемый нанес мужчине "не менее трех ударов топором и не менее девяти ударов ножом". От полученных травм потерпевший скончался на месте.

СК выступит перед судом с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

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