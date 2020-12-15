Депутат от «Единой России» предложил Госдуме рассмотреть законопроект о тюремных сроках за клевету в интернете

Аргументы Недели → Общество 13+

15 декабря 2020, 11:54 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: из открытых источников

Депутат-единоросс Дмитрий Вяткин предложил Госдуме рассмотреть законопроект о тюремных сроках за клевету в интернете. Сегодня за это в тюрьму не сажают, зато штрафуют до 1 миллиона рублей либо наказывают исправительными работами до 240 часов.

Но такие наказания народный избранник посчитал слишком мягким. Он уверен, что наказывать нужно не только отдельных людей, но и новостные сайты. По его мнению, в сети развелось слишком много альтернативных источников информации, которые не зарегистрированы в качестве СМИ, а охват аудитории у них в разы больше, чем у «традиционных источников».

Если закон примут, то клевета в СМИ либо совершённая в публичном выступлении может повлечь за собой лишение свободы на срок до трех лет. За сведения о том, что человек якобы страдает опасным для окружающих заболеванием, могут оштрафовать на 3 млн рублей или лишить свободы на четыре года.