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Депутат от «Единой России» предложил Госдуме рассмотреть законопроект о тюремных сроках за клевету в интернете

, 11:54 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат от «Единой России» предложил Госдуме рассмотреть законопроект о тюремных сроках за клевету в интернете
Фото: из открытых источников

Депутат-единоросс Дмитрий Вяткин предложил Госдуме рассмотреть законопроект о тюремных сроках за клевету в интернете. Сегодня за это в тюрьму не сажают, зато штрафуют до 1 миллиона рублей либо наказывают исправительными работами до 240 часов.

Но такие наказания народный избранник посчитал слишком мягким. Он уверен, что наказывать нужно не только отдельных людей, но и новостные сайты. По его мнению, в сети развелось слишком много альтернативных источников информации, которые не зарегистрированы в качестве СМИ, а охват аудитории у них в разы больше, чем у «традиционных источников».

Если закон примут, то клевета в СМИ либо совершённая в публичном выступлении может повлечь за собой лишение свободы на срок до трех лет. За сведения о том, что человек якобы страдает опасным для окружающих заболеванием, могут оштрафовать на 3 млн рублей или лишить свободы на четыре года.

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