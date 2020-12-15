ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Эксперты считают, что население России может сократиться на 20 миллионов человек к 2050 году

, 11:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Эксперты считают, что население России может сократиться на 20 миллионов человек к 2050 году
фото: pixabay.com

Численность населения России может снизиться к 2050 году на 20 миллионов и составит примерно 125 миллионов человек. Прогноз по сокращению численности населения дали эксперты проекта "Трезвая Россия".

Как отметили в своем докладе эксперты "Трезвой России", к сокращению населения привёл не только "демографический провал" 1990-х годов, но и зависимость россиян от алкоголя, то, что спиртное и и табак продается в стране свободно.

В "Трезвой России" считают, что это все "формирует негативные репродуктивные установки, приводит к откладыванию рождений, субкультуре чайлдфри и прерыванию беременностей".

По данным "Трезвой России", от алкоголя, табака и наркотиков за последние 30 лет погибло более 30 миллионов человек.

"Сегодня важно оценить истинное положение дел в демографии для того, чтобы разработать по-настоящему эффективные меры, адекватные глубине демографического кризиса в России", - говорится в документе.

ИЧ

В мире

Власти Украины отреагировали на продажу в России крымского винзавода «Массандра»

Власти Украины отреагировали на продажу в России крымского винзавода «Массандра»

Власти Украины отреагировали на продажу в России крымского винзавода «Массандра». В понедельник, 14 декабря, появилось сообщение о заключении сделки по продаже акционерного общества «Производственно-аграрное объединение «Массандра».

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью