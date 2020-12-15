В Челябинск поступила новая партия автобусов на экологичном топливе
15 декабря 2020, 11:28[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
36 автобусов выйдут на линию уже в декабре.
Новые автобусы на театральной площади встречали губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава Челябинска Наталья Котова. Как сообщает «Южноуральская панорама», в этой партии автобусов – 28, еще 8 машин придут до конца года.
Для транспорта разработан специальный дизайн: на зеленом фоне – элементы логотипа «Южный Урал» и изображения гербов Челябинской области и Челябинска. По словам Алексея Текслера, дизайн автобусов изменяли, чтобы их было хорошо видно на дорогах.
Новые автобусы работают на газомоторном топливе, их приобретение является частью масштабной программы по обновлению общественного транспорта.
Алексей Текслер отметил, что в этом году было куплено за счет областного бюджета 67 единиц транспорта в Челябинск, Миасс (троллейбусы), Златоуста и Магнитогорска (трамваи), Троицка и Кунашака (автобусы).
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