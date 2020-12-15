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Аргументы Недели Общество 13+

181 новый инфицированный коронавирусом на Кубани

, 11:26 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

181 новый инфицированный коронавирусом на Кубани

За 14 декабря в Краснодарском крае выявлен 181 случай заболевания COVID-19. В Адыгее за аналогичный период подтверждено 102 случая заражения опасной инфекцией.

Выздоровели 132 кубанца и 80 жителей Республики Адыгея. При этом коронавирус за сутки унёс жизни одиннадцати пациентов на Кубани.

Всего по России выявлено 26 689 случаев заражения в 85 регионах. 24 813 россиян пошли на поправку, однако 577 врачам спасти не удалось, — сообщает ИЦК.

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