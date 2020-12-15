181 новый инфицированный коронавирусом на Кубани

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15 декабря 2020, 11:26 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

За 14 декабря в Краснодарском крае выявлен 181 случай заболевания COVID-19. В Адыгее за аналогичный период подтверждено 102 случая заражения опасной инфекцией.



Выздоровели 132 кубанца и 80 жителей Республики Адыгея. При этом коронавирус за сутки унёс жизни одиннадцати пациентов на Кубани.



Всего по России выявлено 26 689 случаев заражения в 85 регионах. 24 813 россиян пошли на поправку, однако 577 врачам спасти не удалось, — сообщает ИЦК.