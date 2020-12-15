«Сказали, что лучше бы я повесился». Солдат, расстрелявший сослуживцев в Забайкалье, рассказал об отношении к нему следствия

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15 декабря 2020, 11:24 [ «Аргументы Недели» ]

Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший в Забайкалье своих сослуживцев из-за дедовщины в армии, во время суда заявил, что психиатры института Сербского оказывали на него давление и унижали. Проводившие по его делу экспертизу специалисты прямо говорили ему о самоубийстве.

«Когда меня спрашивали про то, как всё произошло, я сказал, что, если бы меня окунули в унитаз, я бы повесился. Она сказала, что лучше бы я так и сделал. Другому специалисту я рассказывал, что меня заставляли стирать носки, а он сказал, что не видит в этом большой проблемы. Я считаю, что это показывает предвзятое отношение», - цитирует его канал «Подъем».

Напомним, солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов во время смены караула открыл огонь по сослуживцам. В результате стрельбы погибли восемь человек, двое были серьёзно ранены. По информации СМИ, над Шамсутдиновым периодически издевались, а в тот вечер один из лейтенантов грозился его «опустить». Минобороны объясняло произошедшее нервным срывом, случившимся у солдата.

Отец Рамиля уверен, что из-за отсутствия сна и постоянных унижений его сын находился в «состоянии глубочайшего аффекта», а экспертиза, которую провело следствие назвал «филькиной грамотой» «Экспертизу они сделали некачественно, недобросовестно. Они с самого начала были уверены, что Рамиль виновен. Они просто написали филькину грамоту и выполнили указание следователя», - заявил он.