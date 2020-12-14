Собянин наградил лауреатов Московской городской премии «Крылья аиста»

Аргументы Недели → Общество 13+

14 декабря 2020, 21:02 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Мэр столицы Сергей Собянин наградил лауреатов городской премии за вклад в развитие семейного устройства детей-сирот «Крылья аиста».

«Подводим итоги, вручаем городскую премию «Крылья аиста». Обычно делаем это широко, с большим приглашением людей, но во время пандемии у нас был выбор: либо вообще это мероприятие не проводить, либо проводить в таком относительно скромном виде. Тем не менее, мы считаем, что очень важно, чтобы мы эту работу не забывали несмотря ни на какие сложности и проблемы, несмотря на пандемию, несмотря на коронавирус. Все равно это важная и нужная работа, которой надо заниматься постоянно, уделяя огромное внимание нашим детям-сиротам, к сожалению, которых у нас немалое количество. «Крылья аиста» - это самая светлая, добрая работа, посвященная нашим детям, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Это их надежда - ваша любовь», - подчеркнул Сергей Собянин.

Мэр отметил, что за последние годы в столице была проделана большая работа, направленная на уменьшение количества детей-сирот. «Конечно, лучше, чтобы как можно меньше детей-сирот было в нашем городе. И мы делаем все возможное. За последние годы мы серьезно изменили подход в этой работе. Первое, что нужно сделать: сделать так, чтобы дети вообще оставались в родной семье. Сделать все возможное, чтобы сама семья прошла этот трудный период, но не потеряла детей. Несмотря на это, все равно какое-то количество детей остается без родителей и большинство из них раньше находились в наших детских домах. Понятно, что детские дома Москвы - одни из самых лучших по оснащенности, по персоналу, по уходу за детьми. Это казалось в свое время тоже большим достижением. Но все-таки, несмотря на это, самое лучшее - когда дети воспитываются в семье. Я высказываю слова глубокой благодарности приемным семьям, которые воспитывают в Москве тысячи и тысячи детей. Не просто содержат их, а именно воспитывают, обеспечивая им образование, воспитание, уход за ними и самое главное - семейную доброту и душевность», - добавил Собянин. Поддержите издание Вступайте в КЛАН

Или Скачайте свежий номер

Также, по его словам, в Москве развиваются объекты инфраструктуры для детей. «Очень тяжелый процесс был усыновления «сложных» детей-инвалидов. Это особое направление, но и здесь большинство из них нашли свои семьи. Это тоже замечательно. Понятно, что мы в городе многое делаем для детства, начиная с роддомов, детских поликлиник, детских площадок, образования, детских садов, школ. Это огромная инфраструктура, огромная махина, которая работает именно на детей и на детство. Никто и ничто не заменит ребенку семью. Самое важное во всем, что мы делаем - это счастье наших детей. Спасибо за то, что вы даете это счастье», - заключил мэр Москвы.

Согласно материалам пресс-службы мэрии и правительства столицы, в 2020 году Московская городская премия «Крылья аиста» присуждена в трех номинациях: «Лучшая семья года», «Лучшая организация года», «Персона года».

В номинации «Лучшая семья года» лауреатами стали три семьи, которые награждены денежными премиями по 1 млн руб.

«Персоной года» стала Анна Котельникова - исполнительный директор, соучредитель, руководитель благотворительного фонда «Дорога жизни», член Общественной палаты Российской Федерации.

В номинации «Лучшая организация года» были награждены отдел социальной защиты населения района Преображенское ВАО, центр содействия семейного воспитания «Петровский парк»; ГБУ ЦССВ «Наш дом», благотворительный фонд «Дом с маяком».

Отмечается, что премия вручается с 2014 года. За прошедшие годы ее лауреатами стали 15 семей, 10 общественных и культурных деятелей, 27 организаций.