Как пандемия COVID-19 влияет на уровень агрессии в обществе

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14 декабря 2020, 20:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В Ленинградской области человек погиб из-за того, что всего-навсего сделал замечание двум пассажирам в маршрутке, попросив надеть маску. В Волгограде мужчину убили за слова в родительском чате. Психолог, доцент кафедры нейро- и патопсихологии МГУ, заведующий отделом клинической психологии Научного центра психического здоровья Сергей Ениколопов рассказал о влиянии пандемии коронавируса на уровень агрессии в обществе.

Сергей Ениколопов в составе группы специалистов проводит исследование о влиянии ковида на психопатологическую симптоматику.

«Не могу сказать точно, насколько выросла агрессия, мы этого не видим, но могу рассказать о том, что именно психологически ощутимо изменилось. До ковида в обществе агрессия была нормально распределена, хотя общий ее уровень был и тогда достаточно высокий. Было какое-то количество враждебности. В своем исследовании мы отмечаем рост враждебности как одной из реакций на карантин, на всю эту эпидемию», - рассказал ученый.

Психолог подчеркнул, что любое замечание люди в состоянии враждебности воспринимают как личное оскорбление, и возникает большая вероятность агрессивных действий. Они всех подозревают в негативных поступках, в том, что рядом находятся люди, которые могут или даже хотят их, к примеру, заразить. По его мнению, картина мира в настоящее время стала более враждебной, истоки агрессии увеличились.

«Поскольку человек является одновременно и жертвой, и переносчиком, а также потому, что существует вероятность нарушения личных прав в целях борьбы с распространением болезни, инфекция может рассматриваться по своему воздействию и психологическим последствиям как вторжение врага, приводит к повышению тревоги и страха. Никто этого вируса не видит, никаких объектов для борьбы нет, непонятно, чего избегать, какие действия предпринимать», - отметил Ениколопов и добавил: «Одна из естественных форм реакций на любой страх — агрессия, она может быть активной и пассивной. Что такое активная агрессия — все понимают. Пассивная же может выражаться в злобных высказываниях в социальных сетях, и это то, что мы сегодня наблюдаем».

Явление, когда ссора из онлайна переходит в офлайн и заканчивается драками и избиениями, по словам психолога, имеет свои особенности:

«В школьном родительском чате в доковидные времена вполне могли бы найтись медиаторы, а здесь взвинчены все. Это и не совсем интернет-истории, потому что там не просто френды, а люди, которые, по всей вероятности, виделись прежде — на родительских собраниях, во дворе, в транспорте или магазине».

«Одно дело, если я вам прошипел что-то злобное в лицо, оскорбил, но мы говорили вдвоем. А другое — в общем чате, при других. Оскорбление наедине может не иметь никаких последствий. А прилюдно… и тем более там, где все друг друга более или менее знают… Такой фактор — микроусилитель ситуации. Нельзя сказать, что это и есть причина агрессии. Но несколько причин могут привести к физическому насилию. Скандал в чате — это как на площади», - отметил Ениколопов.

Ученый прокомментировал ставшие известными случаи доносов на известного летчика Андрея Литвинова и директора детского хосписа «Дом с маяком» Лиду Мониава.

«Доносы, как мы знаем, в 30-х прошлого века цвели буйным цветом — коллективная память есть. И хотя доносы на летчика и благотворителя могли быть написаны и без ковида, но есть большая вероятность, что сегодня это все вылезает из-за повышенной враждебности. Человек в страхе и панике плохо себя контролирует, - подчеркнул психолог. - Посмотрите, как много стало говорящих с самими собой. Или с пол-оборота заводящихся, скандалящих в людном месте из-за пустяков».

Сергей Ениколопов рассказал, что согласно проводимому в настоящее время исследованию, ученые фиксируют у населения статистический рост категорического мышления.

«Практически у всех отмечается общее падение конструктивного и адаптивного поведения. Происходит нарастание магического, эзотерического мышления. Поэтому появилось огромное количество людей, которые верят в теорию заговора, которые готовы бороться с вакцинацией», - считает эксперт.

«Если говорить, огрубляя: в нашем обществе существуют два класса людей, частично совпадающих. Одни все отрицают, и это сопутствует агрессивности. Это психологическая защита, и там никакие доводы не действуют. Другие настолько верят, что любой человек без маски — потенциальный убийца, что готовы на него нападать. Это начинает напоминать войну остроконечников с тупоконечниками. Маски становятся флагом», - пояснил специалист.

Ученый рассказал, что материалом для исследования, которое проводит он и его коллеги, становятся данные анонимных опросов, ссылки на которые были размещены в социальных сетях и в различных группах. Использовался, в частности, симптоматический опросник, содержащий ряд шкал, в том числе: депрессии, тревожности, враждебности, а также индекс тяжести состояния, дистресса и число беспокоящих симптомов. Второй опросник предназначен для измерения как ситуационных поведенческих лекал, которыми руководствуется человек, чтобы справиться со стрессом, так и лежащих в их основе диспозиционных стилей поведения. Он показал, что растет обращение к религии. И третий опросник создан для анализа критического мышления. Оно уменьшается.

«Растут фобии. И в этом плане мы даем рекомендации системе здравоохранения, потому что они должны представлять будущее. Люди у себя «обнаруживают» много новых болезней. Когда они рванут в поликлиники, то выяснится, что терапевты к этому не готовы, поскольку это больше для психиатров и психологов. А жалобы на сердце, на желудок, на телесные проявления при том, что аппаратные исследования не подтвердят наличие болезни, лишний раз напоминают нам: за фасадом телесного проявления боли — наша растревоженная психика», - заключил Сергей Ениколопов.