Челябинские медики получили в подарок новые автомобили

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14 декабря 2020, 20:33 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

10 автомобилей для неотложной помощи подарила Русская медная компания.

Сергей Авдеев, заместитель главы Челябинска по социальному развитию, пояснил, что автопарк «Челябмедтранса» составляет порядка 89 автомобилей. Новые машины будут возить врачей службы неотложной помощи, которая в последнее время работает в круглосуточном режиме.

«В Челябинске работает 46 бригад: 18 детских и 48 взрослых. Новые автомобили помогут перевести оказание медицинской помощи на другой уровень», – отметил он.

Кроме того, автомобили могут быть задействованы и в работе участковых терапевтов, которых в Челябинске насчитывается около 400.

Это уже не первая помощь от РМК в борьбе с COVID-19. За время пандемии компания направила более 500 миллионов рублей для помощи медикам.

«Были приобретены средства индивидуальной защиты, медицинское оборудование, линия по производству масок, министерству здравоохранения передали 12 новых автомобилей скорой помощи, сегодня – 10 новых автомобилей для службы неотложной помощи», – рассказал Анатолий Еремин, директор обособленного подразделения АО «Русская медная компания» в Челябинске. В ближайшее время компания примет участие в программе по приобретению лекарственных препаратов для лечения COVID-19. До конца декабря медицинским учреждениям Челябинской области будут переданы препараты на сумму более 20 миллионов рублей.