Власти Петербурга могут пойти на смягчение режима ограничений после Нового года

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14 декабря 2020, 20:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Санкт-Петербург. Фото: Pixabay

Власти Санкт-Петербурга прорабатывают варианты смягчения ограничений по коронавирусу после Нового года.

По словам губернатора Александра Беглова, такие варианты возможны только в том случае, «если в динамике эпидемии наступят реальные сдвиги к лучшему».

Он также отметил, что сейчас прорабатываются варианты смягчения ограничений после Нового года в том числе и для знаковых учреждений культуры Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось о предельной нагрузке на COVID-стационары в Петербурге.