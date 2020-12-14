Минcтрой попросил правительство упростить въезд в РФ для мигрантов, на стройках дефицит рабочих
14 декабря 2020, 17:04[ «Аргументы Недели» ]
Министерство строительства попросило правительство упростить въезд в Россию для мигрантов, так как на стройках наблюдается дефицит рабочих-строителей.
По данным газеты «Коммерсантъ», в Москве в 2020 году количество трудовых эмигрантов снизилось на 40 процентов, и это отразилось на занятости в городских службах. Многие мигранты уехали из России, оставшись без работы в первые месяцы пандемии.
Нехватку мигрантов на стройках в России с 1 января 2021 года можно будет частично восполнить россиянками.
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