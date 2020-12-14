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Минcтрой попросил правительство упростить въезд в РФ для мигрантов, на стройках дефицит рабочих

, 17:04 [ «Аргументы Недели» ]

Минcтрой попросил правительство упростить въезд в РФ для мигрантов, на стройках дефицит рабочих
Nikolay Titov, globallookpress.com

Министерство строительства попросило правительство упростить въезд в Россию для мигрантов, так как на стройках наблюдается дефицит рабочих-строителей.

По данным газеты «Коммерсантъ», в Москве в 2020 году количество трудовых эмигрантов снизилось на 40 процентов, и это отразилось на занятости в городских службах. Многие мигранты уехали из России, оставшись без работы в первые месяцы пандемии. 

Нехватку мигрантов на стройках в России с 1 января 2021 года можно будет частично восполнить россиянками.

С нового года в нашей стране вступают в действие положения приказа Минтруда, в четыре раза сократившего перечень запрещенных для женщин специальностей. Россиянкам станут доступны более 30 профессий.

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