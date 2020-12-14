В торговых центрах САО за день оштрафовали 68 покупателей без масок и перчаток

Аргументы Недели → Общество 13+

14 декабря 2020, 15:55 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Почти 70 посетителей торговых и торгово-развлекательных центров " Европолис Ростокино ", "Речной" и "Водный", расположенных на севере столицы, оштрафовали за отсутствие масок и перчаток. Об этом сообщил журналистам в понедельник заместитель начальника Дорожной инспекции ОАТИ Георгий Цатурян.

"Сегодня 14 декабря на севере столицы совместно с сотрудниками полиции и инспекторами объединения был проведен рейд по выявлению нарушителей масочно-перчаточного режима, в ходе которого зафиксировано 68 нарушителей", - сказал Георгий Цатурян.

Как уточнили в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг, проверки прошли в ТЦ «Европолис Ростокино» ТЦ "Водный" и ТРЦ "Речной".

"По каждому случаю инспекторами ОАТИ составлены проколы об административных правонарушениях, по которым в дальнейшем будут вынесены постановления согласно части 2 ст. 3.18 КоАП города Москвы. Сумма штрафных санкций, предусмотренных данной статьей составляет 4 тыс. рублей", - заключил Цатурян.