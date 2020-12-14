В торговых центрах САО за день оштрафовали 68 покупателей без масок и перчаток

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Лобода сорвала выступление на «Золотом Граммофоне». Она отказалась выходить на сцену со словами: «Ванна может быть только у меня!»
Аргументы Недели → Общество 13+
14 декабря 2020, 15:55 [ «Аргументы Недели» ]
Лобода сорвала выступление на «Золотом Граммофоне». Она отказалась выходить на сцену со словами: «Ванна может быть только у меня!»
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