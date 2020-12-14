Путин оценил предложение обеспечить специальной страховкой учителей

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14 декабря 2020, 15:48 [ «Аргументы Недели» ]

В. Путин, Фото с сайте Кремля

Президент РФ Владимир Путин оценил предложение обеспечить страховкой здоровье учителей, которые в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 работают с коллективами.

14 декабря Владимир Путин выступил перед участниками первого Социального онлайн-форума "Единой России", посвященного деятельности волонтеров.

Представители Алтайского края рассказали, что в регионе все школы работают очно, для учителей решено ввести специальные страховки, и они предложили обеспечить страховками медиков по всей стране.

По словам главы государства, это "вопрос актуальный, понятный, так как сейчас 70% школ работают в нормальном режиме, остальные – частично или полностью в онлайн-режиме". Он подчеркнул, что "здесь примерно то же самое, что и в случае с техническими работниками медицинских учреждений". Как отметил Путин, "когда люди находятся в коллективе, то риски получить эту коронавирусную инфекцию возрастают, но это все же не «красная зона»".

Президент считает, что нужно подумать над особым видом страховки.