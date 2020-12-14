Собянин оценил итоги реставрации кинотеатра «Художественный»

Аргументы Недели → Общество 13+

14 декабря 2020, 15:26 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел итоги реставрации кинотеатра «Художественный» на Арбатской площади, основанного в 1909 году.

«В 1909 году было чудесное открытие первого электротеатра, первого кино в Москве, и москвичи смотрели на это чудо. И спустя 111 лет, сегодня, новое чудесное событие - это восстановление, кропотливая реставрация кинотеатра «Художественный» и возвращение удивительного объекта, что тесно переплетено с судьбой большого количества поколений, миллионов москвичей, которые ждали с нетерпением, когда «Художественный» снова вернется к жизни, и непросто вернется к жизни, а вернется в том великолепии и красоте, в которых он был задуман. И, конечно, уже с современными приспособлениями, с современными возможностями. Совместить историю с современностью и возродить объект к жизни - это, конечно, дорого стоит», - сказал Сергей Собянин.

Он добавил, что за счет городского бюджета, за счет бюджета федеральных ведомств ведется объемная работа по реставрации, но и значительную помощь оказывают частные инвесторы.

«Но это всего лишь половина от того, что делается по реставрации объектов - огромной, масштабной работы, одной из самых крупных и масштабных в мире. И я очень благодарен тем людям, которые вкладывают свои ресурсы, деньги, возможности для того, чтобы помочь возродить историю культурного наследия нашей страны и Москвы», - отметил мэр.

Сергей Собянин выразил благодарность за инвестиционную помощь по проекту кинотеатра «Художественный» председателю правления Сбербанка Герману Грефу, который вместе с мэром столицы осмотрел итоги реставрации.

В свою очередь Герман Греф отметил, что реставрация кинотеатра была проведена в кратчайшие сроки. «С момента, как мы начали работать, прошел год и два месяца. Мы получили безотлагательно все разрешения и сопровождение всей вот этой кропотливой работы: нужно было параллельно вести научные исследования по различным элементам восстановления. И я хотел бы сказать большое спасибо всем реставраторам, всем строителям, которые здесь вложили душу. Работа велась круглосуточно», - подчеркнул он.

Он добавил, что первых зрителей кинотеатр «Художественный» примет уже в этом декабре.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, после реставрации кинотеатр «Художественный» будет работать как кинотеатр премьерного показа и фестивальный центр. В нем четыре зала на 589 мест. В каждом из них установлены высококонтрастные лазерные кинопроекторы Barco, которые обеспечивают максимальную яркость и передают цвета без искажения, а экран при этом не отсвечивает и не бликует.

Кроме того, в кинотеатре есть пленочный проектор, позволяющий показывать фильмы с пленки 35 мм. Также здесь установили аудиосистему Dolby Atmos. Техническое оборудование органично интегрировано в интерьер и сохраняет исторический облик главного зала.

На главном фасаде кинотеатра установлена электронная афиша.

В материалах также поясняется, что решение о проведении комплексной реставрации было принято правительством Москвы, работы были начаты осенью 2019 года. Проектом реставрации занимались несколько архитектурных бюро. Финансирование работ осуществлено за счет частных инвесторов.

Специалисты сохранили две подлинные кровельные фермы, воссоздали внешний вид главного фасада. Он украшен терразитовым покрытием и максимально приближен к облику 1913 года. Восстановлен и исторический декор: мужской и женский маскароны, барельефы с изображением античных богов Гелиоса и Селены, а также исторические надписи «Входъ» и «Выходъ» и «Художественный электро-театръ». С двух сторон от каждого дверного проема установили фонари из чугуна, воссозданные по оригинальным историческим эскизам.

В фойе отреставрированы сохранившийся потолочный карниз и фриз, специалисты восстановили историческую лестницу, ведущая из северного фойе на балкон главного зала. Вернулись деревянные оконные заполнения, ранее утраченные.