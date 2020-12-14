Массовые сокращения медиков в разгар пандемии. В Курске врачи собираются выйти на митинг

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14 декабря 2020, 15:25 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: из открытых источников

Сотрудники лаборатории Курской городской клинической БСМП, которая работает с коронавирусными больными, получили уведомления, что с 10 декабря их сокращают. 50 врачам и фельдшерам-лаборантов больница предложила должность санитарок.

Они обратились к губернатору Роману Сатровойту с просьбой сохранить их рабочие места, поскольку считают, что в разгар пандемии не время сокращать медперсонал. Тем более, что он лично обещал, что при объединении БСМП с городским роддомом все будут трудоустроены по специальности. "Опытные квалифицированные специалисты лабораторной службы оказываются на улице. Все обещания о трудоустройстве и переобучении остались пустыми словами", - цитирует врачей канал Readovka.

Отчаявшиеся медики уже обратились в Трудовую инспекцию, Обком профсоюзов, Прокуратуру и СК, но пока добились только давления со стороны главврача, которая не горит желанием «выносить сор из избы». Если ситуация не будет решена, то медперсонал собирается прибегнуть к крайним мерам и выйти на митинг.