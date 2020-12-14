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Аргументы Недели Общество 13+

Аттракционы в Краснодаре не будут работать в новогоднюю ночь

, 15:00 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Аттракционы в Краснодаре не будут работать в новогоднюю ночь

Власти Краснодара сообщили, что в ночь на первое января работа аттракционов и большого экрана окажется под запретам. Такое решение принято в связи с необходимостью снизить вероятность массового скопления людей.

На еженедельной городской планёрке в понедельник, 14 декабря, глава краевого центра Евгений Первышов высказался об ограничениях так: "Многие полюбили встречу Нового года на городской площади. Но это большое скопление людей, что запрещено Роспотребнадзором". Уже с первого января аттракционы и большой экран возобновят работу.

Как писали ранее "Аргументы Недели", власти региона также приняли решение заново открыть обсерваторы чтобы при необходимости изолировать заболевших туристов в преддверии новогодних праздников.

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