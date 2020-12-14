В Краснодаре ещё 70 инфицированных коронавирусом

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14 декабря 2020, 14:40 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

За сутки в Краснодарском крае подтвердилось 180 случаев заражения COVID-19 — 101 женщина и 79 мужчин до 86 лет. В числе заболевших восемь детей.



Наибольший прирост ковид-пациентов зафиксирован в кубанской столице — 70 человек, а также в Кущевском районе, Сочи и Туапсинском районе — 16, 15 и 12 новых инфицированных.



По сообщению краевого оперштаба, сейчас в регионе уже 24 555 человек заразились коронавирусной инфекцией. 16 579 пациентов выздоровели, однако 713 опасную инфекцию не перенесли. Сегодня на сто тысяч кубанцев приходится 432,7 ковид-пациента.