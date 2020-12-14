Стиральный порошок со своим портретом. Депутат выдавала помощь инвалидам из благотворительного фонда за собственные подарки

Аргументы Недели → Общество 13+

14 декабря 2020, 15:02 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Очень любят пиариться на благотворительности наши народные избранники, но лучше за чужой счет. Чтобы вроде как и доброе дело, и везде их фотографии, но тратиться особо не пришлось.

Депутат из Перми Татьяна Шестакова уже начала предвыборную кампанию и подарила членам общества инвалидов по 4 пачки стирального порошка вместе со своим портретом! Причем, как рассказывают те, кто получил «подарок», вручала лично и каждому предлагала сфотографироваться «на память».

Когда же выяснилось, что стиральный порошок выделялся инвалидам благотворительным фондом, Шестакова спорить не стала, а заявила, что выступила всего лишь волонтером, который передавал подарки нуждающимся. В сети же ответили, что не помнят случаев, чтобы волонтеры всем подряд раздавали свои фото и жаль, что на нем не было ее огромного трехэтажного пентхауса в 300 кв. метров, который, судя по декларации, позволить себе она ну никак не может. Зато он не плохо бы смотрелся на фоне 4 пачек стирального порошка для инвалидов.