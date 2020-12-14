«Служат системе и баблу вместо закона и добра», старший помощник прокурора написала рапорт на своих коллег

Аргументы Недели → Общество 13+

14 декабря 2020, 14:23 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Старший помощник прокурора из Москвы Юлия Ильиных подала рапорт на своих коллег. Она обвиняет их в отсутствии духовных ценностей и коррупции и считает, что офицеры «уже давно служат системе и баблу вместо закона и добра».

Ильиных – старший помощник из прокуратуры Северного административного округа Москвы. В правоохранительные органы пошла по зову сердца, искренне собираясь стоять на страже порядка и защищать людей от преступников, но столкнувшись с системой, поняла, что реальность далека от воздушных замков. Некоторое время назад она просила перевести её на Чукотку, но руководство ее не отпустило.

Ильиных написала рапорт – о проблемах в прокуратуре, фальсификации уголовных дел, ложной ковид-статистике, взятках и коррупции, сплетнях и дрязгах, придирках начальства, устаревших методах работы, отсутствии психологической помощи, игнорировании энергетических потоков, обвинениях в сектантстве, оскорблениях и неприязни со стороны коллег. Отдельно она упомянула своего руководителя – заместителя прокурора САО Калуцкую, которая «заблокировала её везде», сообщает BAZA/

В социальных сетях Юлия написала, что еще год назад хотела написать книгу, чтобы рассказать правду: «Ой как хотела раскрыть правду, какова на самом деле система изнутри. Как она переворачивает добро в зло, человеческое в НЕчеловеческое, чем наполнена в реальности закулисная жизнь, как ломаются и коверкаются приоритеты и ценности.

А сейчас смотрю, все уже и так открыто. Всё давно сказано. Всё правда. Факт уже установлен - система НЕ РАБОТАЕТ. Она погрязла в обмане, воспитала зависимых, но наивно думающих, что они свободные члены общества. И это уже не скрывается и никого не удивишь. Система - это фарс. Есть ли смысл писать ещё одну историю правды? Пора не писать о правде, а менять её суть».

Много ли удастся помощнику прокурора изменить рапортом на своих коллег? Пользователи Рунета сильно сомневаются.