Хабаровск вошел в топ городов, где дольше всего задерживались туристы

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14 декабря 2020, 14:45 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Сервис планирования путешествий OneTwoTrip составил рейтинг российских городов, в которых туристы дольше всего задерживались во время своих поездок. Хабаровск оказался на втором месте.

В среднем, в Хабаровске путешественники проводили по 10,9 дня, следует из рейтинга, который приводит ТАСС. Такой же показатель и у столицы соседнего Приамурья – Благовещенске. На первом же месте Барнаул с показателем 11,1 дня. Третье место аналитики отдали еще одному дальневосточному городу – Петропавловску-Камчатскому, где туристы в среднем оставались на 10,7 дня.

Лидером антирейтинга, отметим, стала Пенза, в которой туристы проводили в среднем всего 3,8 дня. Средняя продолжительность поездки в 2020-м составила 6,6 дня, тогда как годом ранее этот показатель был равен 6,9 дня.