В Хабаровском крае жители выступают против строительства газохимического завода

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14 декабря 2020, 14:44 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Жители Аяно-Майского района Хабаровского края не согласны с возможным строительством газохимического завода рядом с административными центром – поселком Аян.

Аяно-майцы решили провести референдум.

- С 27 ноября у них есть 20 дней на сбор подписей для поддержки выдвижения своей инициативы по проведению референдума. Собрать надо 86 подписей. Подписи представят в избирком Аяно-Майского района, где их проверят на достоверность и соответствие законодательству. Если все требования будут выполнены, то комиссия составляет соответствующее решение и передает его в Собрание депутатов Аяно-Майского района. А уже Собрание депутатов, получив все документы, принимает решение о назначении даты и времени проведения референдума, - прокомментировал Оярс Машков, секретарь крайизбирклма.

По словам члена Народного совета Марианна Штанько-Волостниковой, районная прокуратура не нашла в инициативе жителей нарушений. Однако глава района, сообщила она, почему-то против референдума.

- Подписей у нас не 80, а 800. Да и в правительстве меня убеждали, что всячески помогут с народной инициативой. С депутатами нашими разговаривали, они поддержали. Правда, глава района против проведения референдума. Может, потому, что не любят власти протестные настроения? Переживаем, что на депутатов районного собрания давление начнется. Хочется, чтобы устояли, чтобы поддержали народ, который их выбрал, - сказала член Народного совета.