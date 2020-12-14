Экономист Узун оценил заявление Дерипаски о причинах роста цен на продукты

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14 декабря 2020, 13:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

магазин, фото: pixels.com

Главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Василий Узун прокомментировал высказывание миллиардера Олега Дерипаски о причинах роста цен на продукты питания.

«Проценты за кредиты снижаются в связи с тем, что ключевая ставка снижается. Кроме того, значительная часть кредитов [для аграриев] имеет льготный процент. Поэтому объяснить двукратное увеличение цены розничной этим нельзя. Причины здесь другие, хотя это, конечно, тоже имеет значение, но рост слишком большой, чтобы было можно объяснить только кредитам», - пояснил он.

Узун отметил, что выросла цена на те продукты, производство которых снизилось в 2020 году, в частности, резко упало производство сахарной свеклы и подсолнечника. Также эксперт упомянул обесценение рубля: «Затраты выросли, если их считать в рублях. Этим, скорее всего, и объясняется то, что цены выросли». По его словам, агросектор зачастую приобретает семена, средства защиты растений, кормовые добавки, технику за рубежом.

«Как бороться? В законодательстве есть правила борьбы - на социально значимые продукты, если цены на них растут больше чем на 30%, власти имеют право принять решения по ограничению цен на какое-то время. Они давно уже должны были это сделать», - резюмировал он.

Напомним, что цены на определенные продукты планируют заморозить на три месяца.