WWF не одобрил проект «Полиметалла» в Хабаровском крае

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14 декабря 2020, 14:24 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Хабаровское краевое отделение Всероссийского общества охраны природы провело общественную экологическую экспертизу проекта Кутынского золоторудного месторождения подразделением компании «Полиметалл» в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края. Экологи дали отрицательное заключение по результатам проведённого исследования.

В состав комиссии вошли представители научного и экспертного сообщества Хабаровского края, включая и представителей WWF России, указывает пресс-служба организации. Возглавил комиссию член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, врио научного руководителя Федерального государственного бюджетного учреждения науки Хабаровского Федерального исследовательского центра ДВО РАН Борис Воронов.

После проведенных исследований комиссия пришла к заключению о том, что проектная документация «Горно-перерабатывающий комплекс на месторождении Кутынское» не соответствует экологическим требованиям, которые были установлены техническими регламентами и законами РФ, а воздействие на окружающую среду намечаемой деятельности недопустимо.

Комиссия нашла массу недоработок проектной документации в части недостаточности проектно-изыскательских работ на участке, также там не были предусмотрены в должной степени меры по обеспечению безопасности природных экосистем, животного и растительного мира, охраны почв, воздушной и водной среды.

- Выявлены серьезные недочеты. В частности оценка воздействия на животный мир охватывает далеко не все редкие виды, обитающие на данной территории. Чаще всего воздействие считается несущественным, без должного обоснования. Наибольшие нарекания связаны даже не с содержанием материалов ОВОС, а с тем, что часть их просто отсутствует. На основании такого набора документов нельзя начинать потенциально опасный проект, так как последствия для биоразнообразия и местного населения могут быть непредсказуемыми, - рассказал глава Амурского филиала WWF России Петр Осипов.

Материалы экспертизы направлены в Федеральную службу по надзору и сфере природопользования РФ. В настоящее время там проект проходит Госэкспертизу.