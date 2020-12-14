Как оценить реальную ситуацию по заболеваемости COVID-19 в России

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14 декабря 2020, 13:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Примерно с сентября в России идет вторая волна пандемии коронавируса. По темпам суточного прироста заболевших, по всей стране мы уже больше, чем в 2,5 раза, опережаем весенний пик. Если весной число заболевших на максимуме достигало порядка 11 600 человек, то сейчас мы приближаемся уже к отметке 30 000. При этом в 65 субъектах РФ весенний пик был многократно превзойден. Есть регионы, где разрыв между весенними и осенними значениями достигает 7 раз. При этом сравнивать масштабы первой и второй волны в России довольно сложно. Это связано как с систематическим недоучетом новых больных, так и с намеренным искажением статистики. Эксперты насчитали около 10 регионов, данным по которым можно доверять. В большинстве субъектов статистика выглядит частично или полностью «нарисованной».

Для того чтобы убедиться в достоверности данных, эксперты используют статистические инструменты, которые показывают и оценивают с точки зрения теории вероятности, возможна ли такая динамика в конкретном субъекте. Если данные появляются естественным путем, и никто их вручную не подрисовывает, то на графике кривая новых случаев заражения должна выглядеть как пила: в ней будут маленькие колебания вверх и вниз, и день ото дня число заболевших будет меняться. Если же мы видим очень плавный сглаженный рост или очень плавное падение, или плато, то к такому случаю надо присмотреться повнимательнее. Связано это с тем, что на число выявленных фактов влияет множество случайных переменных. Из этого мы видим, что регионы, у которых есть ежедневные небольшие колебания в числе новых случаев, публикуют относительно достоверную информацию.

С другой стороны, есть регионы, которые искусственно сглаживают свои цифры – это, например, в последнее время – Петербург. Если посмотреть на статистику коронавируса в Питере, можно увидеть, что число ежедневных случаев достаточно стабильно: разница, буквально, в 5-10 случаев для такого региона, как Петербург, где порядка 3 700 заражений в сутки, это слишком маленькое отклонение, и вариабельность должна быть больше.

Эксперты используют дополнительные индикаторы, которые позволяют увидеть ситуацию с пандемией в регионах, не прибегая к официальным данным. За время пандемии независимые исследователи из разных стран, в том числе из России, выработали ряд таких инструментов, и один из них – это анализ поисковых запросов в крупных поисковых системах, таких как Яндекс или Google. Мы можем использовать число запросов по коронавирусным симптомам как некий дополнительный фактор, который помогает оценивать обстановку в регионе. Очень часто этот фактор предсказывает всплеск заболеваний в том или ином месте до того, как об этой вспышке стало понятно из очевидных цифр.

Люди начинают искать в поисковиках симптомы, такие как «потеря обоняния», и эти данные есть в открытом доступе. Их можно скачать по любому субъекту РФ, посмотреть на этот косвенный признак развития пандемии и увидеть, что в тех регионах, где относительно прозрачно и хорошо публикуется статистика, там и динамика поисковых запросов примерно совпадает с числом выявленных случаев. В регионах, где дело совсем плохо с данными, такие поисковые запросы можно использовать, как единственный надежный способ оценивать ситуацию в этом субъекте.

Второй индикатор, который тоже стоит принимать во внимание, это избыточная смертность. Это лучший способ увидеть реальное количество жертв пандемии. По тем данным, которые нам доступны, мы знаем, что примерно 80% избыточной смертности, косвенно или прямо вызываются коронавирусной инфекцией. По состоянию с апреля на конец октября, в России уже около 120 000 избыточных смертей. Это число растет каждый месяц, и по прогнозам демографов, общее количество жертв пандемии в нашей стране может превысить 200 000 человек.

Здесь тоже есть сложности с учетом. Оперативные штабы могут реагировать только на подтвержденные случаи смерти от коронавируса, которые им предоставляют больницы. Таким образом, значительная часть случаев, где, например, человеку еще не поставили диагноз, или у врачей есть какие-то сомнения, или требуется вскрытие, - все эти случаи не попадают в оперативную статистику. Поэтому можно увидеть странные расхождения, когда, например, в некоторых регионах число официально зафиксированных смертей по оперштабу в разы и даже в десятки раз отличается от данных по избыточной смертности. Самые яркие примеры – это кавказские республики, где рекордно высокая избыточная смертность порядка 70% (при среднем по России – 20%) , но при этом очень мало официальных смертей от коронавируса, как будто никто не болеет и не погибает.

Очень часто мы не можем узнать истинные цифры. Это те данные, которые доступны только органам власти. Но использование нескольких полезных инструментов, позволяет лучше понимать, что происходит в стране, даже в ситуации информационной закрытости.