ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Последствия короны. Россияне, переболевшие вирусом, жалуются на изменения в восприятии вкуса и запахов

, 13:25 [ «Аргументы Недели» ]

Последствия короны. Россияне, переболевшие вирусом, жалуются на изменения в восприятии вкуса и запахов
Фото: из открытых источников

Некоторые пациенты, переболевшие коронавирусом, жалуются на изменения в восприятие вкуса и запахов. Такие симптомы проявляются далеко не у всех, но часть заразившихся короной их ощущает.

Те, кому не повезло начинают объединяться в группы в сети, сравнивать свои ощущения и делиться переживаниями. Такое происходить не только в России, но и во многих странах мира. С такой ситуацией столкнулось несколько тысяч человек, но реальные масштабы станут понятны гораздо позже. По словам переболевших, это не зависит от возраста, пола, группы крови или тяжести болезни.

Да и эффект у всех разный — кто-то теперь не может есть мясо из-за странного привкуса. Кому-то пища отдаёт смесью газа и гнили, кто-то чувствует несуществующие лук и чеснок. Люди обращались к врачам, но пока медики не могут ничего сделать, лишь предполагают, что коронавирус мог негативно воздействовать на центральную нервную систему.

Однако оценить все последствия и понять причины происходящих изменений можно будет только после многочисленных исследований, пишет Mash.

БИ

В мире

Тихановская призналась в своей возможной ошибке

Тихановская призналась в своей возможной ошибке

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассказала о своей «главной ошибке». По ее словам, раньше она думала, что Европа «близка и велика», а ее лидеры настолько сильны, что готовы действовать, а не говорить.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью