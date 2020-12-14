Последствия короны. Россияне, переболевшие вирусом, жалуются на изменения в восприятии вкуса и запахов

Аргументы Недели → Общество 13+

14 декабря 2020, 13:25 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: из открытых источников

Некоторые пациенты, переболевшие коронавирусом, жалуются на изменения в восприятие вкуса и запахов. Такие симптомы проявляются далеко не у всех, но часть заразившихся короной их ощущает.

Те, кому не повезло начинают объединяться в группы в сети, сравнивать свои ощущения и делиться переживаниями. Такое происходить не только в России, но и во многих странах мира. С такой ситуацией столкнулось несколько тысяч человек, но реальные масштабы станут понятны гораздо позже. По словам переболевших, это не зависит от возраста, пола, группы крови или тяжести болезни.

Да и эффект у всех разный — кто-то теперь не может есть мясо из-за странного привкуса. Кому-то пища отдаёт смесью газа и гнили, кто-то чувствует несуществующие лук и чеснок. Люди обращались к врачам, но пока медики не могут ничего сделать, лишь предполагают, что коронавирус мог негативно воздействовать на центральную нервную систему.

Однако оценить все последствия и понять причины происходящих изменений можно будет только после многочисленных исследований, пишет Mash.