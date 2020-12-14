Покупку томографа для туберкулезного диспансера Дегтярев назвал сомнительной

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14 декабря 2020, 13:04 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев завил, что следователи начнут проверку госконтракта на поставку компьютерного томографа для туберкулезного диспансера.

- До сих пор контракт не исполнен. Материалы еще по одной сомнительной закупке направим в ближайшее время в СУ СК РФ по Хабаровскому краю для проведения проверки. В марте 2020 года КГКУ "Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края" разместило извещение о приобретении компьютерного томографа и его последующего ввода в эксплуатацию для строящегося туберкулезного диспансера, - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.

Там же он указал, что госконтракт на поставку оборудования был заключен на сумму 34 млн рублей, однако, считает Дегтярев, можно было бы обойтись и дешевле, поскольку рыночная стоимость томографа составляет порядка 20 млн рублей.

В своем сообщении Дегтярев упомянул недавнюю закупку вездеходов ГАЗ 34039, которая в августе обошлась краевому бюджету в 3,9 млн, а такая же закупка в сентябре стоила казне уже 6,2 млн рублей. Не напомнил врио главы края разве что о том, кто именно указал чиновникам на действительно сомнительную трату бюджетных денег. А сделал это хабаровский Общероссийский народный фронт. В ноябре эксперты ОНФ заявили о признаках картельного сговора в закупках, при которых у двух фирм-поставщиков был один и тот же директор.

Напомним также, что недавно стало известно о тендере на охрану Дегтярева, которая должна была обойтись краевому бюджету в 30 миллионов в год. Когда история с дорогостоящими телохранителями попала в СМИ и вызвала широкий общественный резонанс, Дегтярев заявил, что якобы не знал о закупке, и что сотрудники аппарата главы правительства края опубликовали заявку на сайте госзакупок без его ведома. Тендер было решено отменить.

Однако конкурс на оказание охранных услуг Белого дома остался – согласно данным сайта госзакупок, здание правительства будут охранять более чем за 15 миллионов рублей.