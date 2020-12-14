Депутат Госдумы Николай Говорин оценил новые правила оформления больничного листа

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14 декабря 2020, 11:29 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин назвал правильными изменения в правила оформления больничного листа. В понедельник, 14 декабря, вступают в силу новые правила оформления листка нетрудоспособности.

По словам парламентария Говорина, сегодня в здравоохранении нарабатывается опыт использования цифровых технологий: приняты некоторые новые нормативно-правовые документы и законодательство, которое позволяет в том числе и осуществлять консультации в режиме онлайн в условиях пандемии.

Он подчеркнул, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 значительно ускорила цифровизацию здравоохранения и взаимодействие в системе пациент — врач — учреждение — медицинская организация, - передает RT. "Указанные нововведения являются естественным и закономерным этапом тенденций цифровизации", — отметил Говорин.



Благодаря новым правилам, заболевший человек может не ходить в поликлинику, не стоять в очереди и избежать лишних контактов.

Согласно приказу Минздрава, больничный по уходу за ребенком не будет ограничиваться по срокам, но оплачиваемый период должен длиться не более 15 дней. Также одного документа, оформленного в электронном виде, будет достаточно при болезни трех детей.