В Челябинской области продолжится вакцинация от коронавируса
11 декабря 2020, 17:14[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
По словам первого вице-губернатора Ирины Гехт, в регион на этой неделе поступит вторая крупная партия вакцины.
По словам Ирины Гехт, две тысячи доз вакцин будут распределены между 69 медицинскими организациями. В них уже сформированы прививочные бригады, в которые входят 202 медика.
Напомним, первая партия вакцины в количестве тысячи доз поступила в начале недели. Прививки уже поставили 700 южноуральцам: врачам, учителям, волонтерам, полицейским. Ирина Гехт пояснила, что вакцину будут поставлять в регион по мере наработки.
«На последнем селекторном совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой было сказано, что поскольку вакцина состоит из двух частей (аденовирус 26 и аденовирус 5), то вполне вероятна дополнительная поставка аденовируса 26 с последующей поставкой второй вакцины уже в январе для того, чтобы успеть привить в декабре максимальное количество людей», – сказала Ирина Гехт.
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