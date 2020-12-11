В Челябинской области продолжится вакцинация от коронавируса

Аргументы Недели → Общество 13+

11 декабря 2020, 17:14 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

По словам первого вице-губернатора Ирины Гехт, в регион на этой неделе поступит вторая крупная партия вакцины.

По словам Ирины Гехт, две тысячи доз вакцин будут распределены между 69 медицинскими организациями. В них уже сформированы прививочные бригады, в которые входят 202 медика.

Напомним, первая партия вакцины в количестве тысячи доз поступила в начале недели. Прививки уже поставили 700 южноуральцам: врачам, учителям, волонтерам, полицейским. Ирина Гехт пояснила, что вакцину будут поставлять в регион по мере наработки.

«На последнем селекторном совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой было сказано, что поскольку вакцина состоит из двух частей (аденовирус 26 и аденовирус 5), то вполне вероятна дополнительная поставка аденовируса 26 с последующей поставкой второй вакцины уже в январе для того, чтобы успеть привить в декабре максимальное количество людей», – сказала Ирина Гехт.