Аргументы Недели → Общество 13+

11 декабря 2020, 16:58 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: личный архив

26 декабря 2020 года - Всероссийская акция "Закалённая Россия - сильная страна".

Призываем всех в 10⁰⁰ по местному времени присоединиться к этой акции.

Приглашайте всех любителей закаливания - опытных и новичков - окунуться в море, реку, озеро или облиться водой.

У кого есть возможность, организуйте соревнования по зимнему плаванию!

Снимайте мероприятие на видео и выкладывайте в виде ссылки в эту группу, чтобы мы смогли смонтировать общий ролик об этой всероссийской акции.