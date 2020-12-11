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Аргументы Недели Общество 13+

Закалённая Россия - сильная страна

, 16:58 [ «Аргументы Недели» ]

Закалённая Россия - сильная страна
Фото: личный архив

26 декабря 2020 года - Всероссийская акция "Закалённая Россия - сильная страна".

Призываем всех в 10⁰⁰ по местному времени присоединиться к этой акции.

Приглашайте всех любителей закаливания - опытных и новичков - окунуться в море, реку, озеро или облиться водой.

У кого есть возможность, организуйте соревнования по зимнему плаванию!

Снимайте мероприятие на видео и выкладывайте в виде ссылки в эту группу, чтобы мы смогли смонтировать общий ролик об этой всероссийской акции.

АОл

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