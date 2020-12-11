Родители новорожденных обвиняют медиков роддомов Москвы в халатности и непрофессионализме

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11 декабря 2020, 16:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Летом этого года в центре общественного скандала оказались роддома Москвы. Медиков заподозрили в желании занизить статистику по кесаревым сечениям в пользу естественных родов. Десятки семей пожаловались на акушерский беспредел и халатность, из-за которых, как они считают, пострадали их дети.

Московский родильный дом № 40 специализируется на беременностях, связанных с онкопатологиями. Несколько лет назад здание было полностью реконструировано. Все родильные боксы - индивидуальные. Обычные послеродовые палаты состоят из двух боксов, каждый из них двухместный. На отдельном этаже находятся палаты повышенной комфортности: одноместные и семейные, в которых могут находиться родственники рожениц. В них можно попасть, лишь заключив контракт. Стоимость платных родов составляет от 121 до 171 тысячи рублей.

На официальном сайте медучреждения утверждается, что кесарево сечение здесь проводится только по медицинским показаниям:

«Роддом гордится своим показателем по количеству кесаревых сечений - всего около 20% родов происходит оперативным путем».

О своем трагическом опыте в этом роддоме рассказала молодая мама Екатерина Бурлакова:

«Я состояла на учете [в женской консультации] с восьмой недели беременности. Своевременно сдавала все анализы, регулярно ходила на УЗИ. Все было замечательно», — сообщает она.

19 февраля Екатерина получила направление на партнерские роды. Шла 41-я неделя, но схваток не было. Врачи решили стимулировать роды катетером Фолея и препаратом «Мифепристон», которые применяются в таких случаях.

Поздно вечером 23 февраля у Екатерины отошли прозрачные воды, ей поставили КТГ, и, по ее словам, в этот день никто из медиков больше к ней не подходил. В 11 часов утра в палату пришли врачи и продолжили стимуляцию окситоцином. К восьми вечера схватки пропали, и капельницу отключили. В полночь окситоцин возобновили, и 25 февраля около трех часов ночи Екатерина родила сына.

Но малыш не закричал. Его отправили в реанимацию и положили на ИВЛ. Мальчика удалось «раздышать», но у него начались сильные судороги.

Позже ребенка перевели в другую больницу и отправили на гипотермию - охлаждение тела в лечебных целях. Только спустя месяц родителям сообщили, что долгое кислородное голодание привело к сильному кровоизлиянию и отеку мозга.

Екатерина рассказала, что в настоящее время у девятимесячного Ярослава самая тяжелая форма детского церебрального паралича (ДЦП) с умственной отсталостью. Он не смеется и не плачет. Зрение - минус восемь. Мальчика регулярно мучают эпилептические приступы. Самый «утешительный» прогноз, который дают медики, - Ярослав научится улыбаться, узнавать родителей и ползать по-пластунски. При должном уходе прожить он сможет не больше 12 лет.

«Первое время мы сильно убивались. Особенно я. Даже были мысли о суициде, - признается Екатерина Бурлакова. - Я пережила сильный стресс».

Екатерина пожаловалась в суд на бездействие врачей, из-за которого пострадал ее ребенок. Представители администрации роддома указали в документах, что во время беременности Екатерина подхватила инфекции: какие конкретно, не сообщили. В ответ девушка предоставила результаты анализов, согласно которым в плаценте никаких инфекций обнаружено не было. Не выявлялись они и во время обследований в течение всей беременности.

Специалисты независимой экспертизы качества медицинской работы страховой компании «Спасские ворота - М» пришли к выводу, что 24 февраля с 14.30 на КТГ регистрировалось патологическое сердцебиение ребенка. Врачи же об этом не догадывались, ведь, как говорит Екатерина, они не появлялись в палате до самого вечера. Родители малыша уверены, что если бы медики еще днем сделали Екатерине экстренное кесарево сечение, а не ждали, когда она родит сама, то Ярослав был бы здоров.

Пациентка роддома при ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Татьяна Бенграф рассказала о своем трагическом опыте:

«Мне загубили по контракту за 160 тысяч здорового и доношенного ребенка, с идеальными анализами и прекрасной беременностью», - сообщила женщина.

По словам Татьяны, во время родов врачи использовали агрессивную тактику, в том числе вакуум и выдавливание ребенка, а также, как она предполагает, медики допустили передозировку эпидуральной анестезии. Новорожденная девочка пережила клиническую смерть и стала неизлечимым инвалидом.

После этого случая и трех других историй рожениц роддома Спасокукоцкого были уволены все заведующие отделениями, а руководителя медучреждения и врача-неонатолога отправили под домашний арест по делу о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Пострадавшие пациентки предположили, что агрессивные приемы и отказ в кесаревом сечении были связаны с желанием роддома Спасокукоцкого поддерживать самую низкую статистику по этому показателю - 13%.

Кесарево сечение делают беременной, когда естественные роды несут риск здоровью матери или ребенка. В последние годы количество таких процедур в мире заметно увеличилось. Зачастую они проводятся лишь по просьбе женщины.

Мировое экспертное сообщество считает нормальным показатель в 10–15% кесаревых сечений от общего числа родов в стране. В России этот показатель составляет около 30%.

«Мы поддерживаем резолюцию ВОЗ о том, что не стоит необоснованно увеличивать процент кесаревых сечений. Но и необоснованно снижать, тоже бороться ради цифры [не стоит]. Все делается в интересах женщины и ребенка», - отмечает директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ Елена Байбарина.

Многие молодые мамы считают, что в России в роддомах статистикой по кесареву сечению врачи пытаются манипулировать.