Московская прокуратура опротестовала штраф, назначенный судом детскому хоспису

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11 декабря 2020, 16:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Генпрокуратура

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

По поручению Генеральной прокуратуры РФ органами прокуратуры Москвы опротестовано решение суда в отношении детского хосписа «Дом с маяком», 10 декабря оштрафованного на 200 тысяч рублей.

Зюзинский районный суд г. Москвы оштрафовал благотворительное учреждение «Детский хоспис» по статье 6.16 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

По поручению Генпрокуратуры Московской прокуратурой была проверена законность не вступившего в силу судебного акта.

По ряду существенных нарушений, допущенных при рассмотрении административного дела, Зюзинским межрайонным прокурором г. Москвы на постановление районного суда принесен протест с требованием об отмене судебного акта и прекращении административного производства в отношении детского хосписа в связи с отсутствием состава правонарушения. Рассмотрение протеста назначено на 14 декабря 2020 года.

Ранее директор хосписа для детей «Дом с маяком» Лида Мониава рассказала, что в организацию с проверкой пришла полиция после получения жалобы на выписку пациентам якобы слишком большого количества наркотических лекарств. Проверяющие выявили, что в хосписе есть ошибки при оформлении документов.