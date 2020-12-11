Прививки от COVID-19 на следующей неделе станет доступна работникам сфер торговли, услуг и культуры

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11 декабря 2020, 16:13 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Москва расширяет круг категорий для добровольной вакцинации от COVID-19. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в блоге на своем персональном сайте.

"В ближайшие дни должна поступить новая партия вакцины. Поэтому, как и обещал, открываем с понедельника запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска. Это работники МФЦ, культуры, а также работники торговли и услуг. По роду своей работы они контактируют с миллионами граждан, рискуют сами, а в случае заболевания представляют угрозу для окружающих", - написал Сергей Собянин.