В коркинской библиотеке появился концертный зал

11 декабря 2020, 15:56[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
Глава Челябинской области Алексей Текслер оценил новую модульную библиотеку Коркинского района.
Библиотека имени Александра Кердана преобразилась благодаря нацпроекту «Культура». Читальный зал в библиотеке совместили с мини-концертным залом для 50 человек. В библиотеке появилась современная звуковая аппаратура.
Благодаря современным компьютерам у читателей теперь есть доступ к общероссийским библиотечным ресурсам.
Обновленная библиотека станет площадкой для организации различных встреч и общения. Так, новый зал «Поэтариум» планируют сделать открытой городской литературно-музыкальной площадкой.
В библиотеке Алексей Текслер провел встречу с Натальей Лощининой, главой Коркинского района, на который они обсудили актуальные вопросы, в том числе касающиеся здравоохранения.
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