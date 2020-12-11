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Аргументы Недели Общество 13+

В коркинской библиотеке появился концертный зал

, 15:56 [ «Аргументы Недели. Челябинск», ]

В коркинской библиотеке появился концертный зал
Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Глава Челябинской области Алексей Текслер оценил новую модульную библиотеку Коркинского района.

Библиотека имени Александра Кердана преобразилась благодаря нацпроекту «Культура». Читальный зал в библиотеке совместили с мини-концертным залом для 50 человек. В библиотеке появилась современная звуковая аппаратура.

Благодаря современным компьютерам у читателей теперь есть доступ к общероссийским библиотечным ресурсам.

Обновленная библиотека станет площадкой для организации различных встреч и общения. Так, новый зал «Поэтариум» планируют сделать открытой городской литературно-музыкальной площадкой.

В библиотеке Алексей Текслер провел встречу с Натальей Лощининой, главой Коркинского района, на который они обсудили актуальные вопросы, в том числе касающиеся здравоохранения.

Алексей Текслер обсуждает рабочие вопросы с Натальей Лощининой
Алексей Текслер обсуждает рабочие вопросы с Натальей Лощининой

 