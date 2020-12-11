В коркинской библиотеке появился концертный зал

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11 декабря 2020, 15:56 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Глава Челябинской области Алексей Текслер оценил новую модульную библиотеку Коркинского района.

Библиотека имени Александра Кердана преобразилась благодаря нацпроекту «Культура». Читальный зал в библиотеке совместили с мини-концертным залом для 50 человек. В библиотеке появилась современная звуковая аппаратура.

Благодаря современным компьютерам у читателей теперь есть доступ к общероссийским библиотечным ресурсам.

Обновленная библиотека станет площадкой для организации различных встреч и общения. Так, новый зал «Поэтариум» планируют сделать открытой городской литературно-музыкальной площадкой.

В библиотеке Алексей Текслер провел встречу с Натальей Лощининой, главой Коркинского района, на который они обсудили актуальные вопросы, в том числе касающиеся здравоохранения.

Алексей Текслер обсуждает рабочие вопросы с Натальей Лощининой