Не пора ли «Диссернету» «зачистить» Гельфанда?

Аргументы Недели → Общество 13+

14 декабря 2020, 09:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

О том, что с защищаемыми под руководством главного борца за чистоту науки Михаила Гельфанда диссертациями не все чисто, информация по сети Интернет ходила давно, но как о реальном скандале заговорили, когда на свет всплыл подписанный Гельфандом «Отзыв научного руководителя» к кандидатской работе, внешний вид которого не может не вызвать подозрения в том, что подпись научного руководителя появилась раньше, чем сам текст отзыва. А дальнейшая проверка заставляет сомневаться в том, что работа вообще защищалась.

Проверка ВАКом лишь одной научной защиты в Институте проблем передачи информации им. А.А.Харкевича на соискание ученой степени кандидата наук некой А.Д.Казнадзей, у которой М.С.Гельфанд был и научным руководителем, и председателем Диссертационного совета, выявила, похоже, массу нарушений.

Михаил Гельфанд

Так, например, согласно тексту Заключения диссертационного совета дата принятия диссертации Казнадзей к защите 07 октября 2019 года (Протокол № 17) и дата ее защиты 07 октября 2019 года совпадают, что не может не вызывать вопросов, поскольку согласно п. 26 Постановления Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения ученых степеней" «При принятии к защите диссертации на соискание ученой степени … кандидата наук - не позднее чем за 2 месяца до дня защиты размещает на официальном сайте Комиссии в сети "Интернет" текст объявления о защите диссертации и автореферат диссертации, а также размещает на официальном сайте организации, на базе которой создан этот диссертационный совет, отзывы научных руководителей или научных консультантов соискателя ученой степени (при наличии).». Но, судя по дате, стоящей под подписями председателя и ученого секретаря 20 мая 2019 года, заключение диссертационного совета (основной документ, на основании которого ВАК принимает решение по диссертации) вообще было готово за четыре с половиной месяца до защиты. То есть, получается, еще до принятия диссертации к защите диссертационный совет уже принял по ней положительное решение.

Работающая в ВАК электронная система ведет строгий учет последовательности загружаемых в нее документов и соблюдения временных параметров осуществления каждой из операций. Представляется невозможным, что система сама могла игнорировать столь вопиющие нарушения, а значит, кто-то вручную «помог» ей сделать это. Из чего как-то напрашивается подозрение в фальсификации.

В любом случае, получается, что научный руководитель А.Д.Казнадзей и председатель совета по защитам М.С.Гельфанд нарушил ряд важных положений, за которые он готов пенять любому другому.

И дело не только в том, что, судя по внешнему виду отзыва научного руководителя, подпись М.С.Гельфанда появилась раньше, чем сам текст отзыва, который по объему не совпал с предполагаемым (прилагается). Но и в иных нарушениях, регулярно допускаемых диссертационным советом во главе с Гельфандом. Так, например, регулярно оппонентом его диссертантов на защитах выступает коллега Гельфанда - А.С.Карягина-Жулина, что согласно п. 22 Постановления Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения ученых степеней" является нарушением правил, так как оба они работают (по совместительству) в МГУ им. М.В.Ломоносова, а подобное категорически запрещено. И в любом другом случае давно бы шла речь о коррупции в научных кругах.

Судя по публикациям в СМИ, будучи одним из ведущих участников скандального «Диссернет» Гельфанд постоянно атакует ВАК, обвиняя ее в некомпетентности, затретировав комиссию настолько, что она, похоже, его уже боится. Очевидно поэтому нарушения, за которые давно расформировали бы любой другой диссертационный совет, никак не мешают Гельфанду возглавлять диссертационный совет и организовывать, судя по имеющимся данным, сомнительные защиты диссертаций.

И ведь именно по формальным признакам, которые, похоже, самого Гельфанда не смущают, «Диссернет» клеймит, по-видимому, кому-то неугодных ученых.

Взглянув и на остальных борцов за чистоту отечественной науки, начинаешь понимать, что борьба для ряда из них давно уже превратилась в доходный бизнес. Нет, конечно, речь не идет о кэше в конвертах. Похоже, многим «идейным» достаточно и политических преференций, которые особо оборотистые все равно превращают в тот же кэш… А потому вопрос, «а судьи кто?» - и приводит часто к скандалу.

Опять-таки судя по публикациям в средствах массовой информации, имена Андрея Заякина, Михаила Гельфанда, Андрея Ростовцева уже давно не вызывают хотя бы мало мальского уважения у российских ученых, следящих за происходящим. Эта сплоченная группа либеральных активистов давно спаяна общими разоблачениями всего и вся в российской науке, которые они, успешно начав в небезызвестном «Диссернете», яростно продолжили в рамках Комиссии по борьбе с фальсификацией науки Российской академии наук, куда попали вряд ли благодаря научным достижениям.

Интересно, а зачем подобного рода людей академик Хохлов позвал бороться за чистоту рядов Российской академии и отечественной науки? Учитывая, что информация об их репутации в массе своей не новость, он вряд ли не знал, кого приглашает. Значит ли это, что в Комиссию по борьбе с фальсификацией науки специально приглашались люди не особо щепетильные, и не выбирающие средств на пути к выполнению поставленных задач? Причем сами задачи, судя по происходящему в РАН, к науке не имеют никакого отношения.